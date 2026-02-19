Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил , что в средней общеобразовательной школе №1 города Александровска произошло нападение на несовершеннолетнего. Семиклассник, вооруженный холодным оружием, атаковал сверстника.





Ребенок получили серьезные ранения, медики оценивают его состояние как тяжелое. Раненый доставлен в город Березники. Из краевого центра — Перми — готовится вылет спецборта с анестезиологом и торакальным хирургом.





В самой школе на месте ЧП работают спецслужбы, детям оказывается психологическая помощь.