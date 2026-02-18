Новости
Царев после критики Залужным Зеленского напомнил о Майдане
Экс-кандидат на пост президента Украины отметил, что дипломаты крайне редко выступают против руководства страны Олег Царев
Олег Царев Фото: Global Look Press / Евгения Гусева

Главным в интервью посла Украины в Великобритании Валерия Залужного агентству Associated Press стали не отдельные его заявления, а критика киевской власти в целом. Об этом Daily Storm заявил экс-кандидат на пост президента Украины Олег Царев.


Для многих СМИ одним из главных заявлений Залужного стал его рассказ о прошедших в его штабе в 2022 году обысках, которые, по словам дипломата, стали кульминацией его конфликта с Владимиром Зеленским в начале СВО. Но Царев уверен, что рассматривать это интервью нужно в рамках общего посыла.


«Здесь самый важный вопрос, почему Залужный именно сейчас решил об этом сказать и почему решил сказать вообще. Само интервью критичное по отношению к Зеленскому. Такие случаи, когда украинские дипломаты критиковали представителей власти, можно пересчитать по пальцам. Во время Майдана было такое: представитель Украины в ООН покритиковал Януковича. Само по себе это говорит о слабости власти, обычно это происходит в какие-то критические моменты. Это касается не только Украины, но и других стран», — отметил политик.


По его словам, выступление Залужного как политика не стало чем-то удивительным, ведь «в последние 10 дней слово «выборы» звучало везде».


«И Financial Times писал статью об этом, и Арахамия выступал, и сам Зеленский говорил, что не боится выборов и готов пойти на них. Просто фонтанировал подобными фразами. Это значит, что тема выборов сейчас достаточно серьезно обсуждается. Это самое главное. Был обыск у Залужного или не был — по-видимому, был. В украинских СМИ нигде об этом раньше информации не было», — добавил Царев.


По его мнению, России было бы глупо делать ставку на Залужного, ведь это уже сделала Великобритания. В связи с этим, считает политик, было бы странно ожидать от экс-главкома ВСУ, что на грядущих выборах он не будет выступать негласным кандидатом от Великобритании и проводить политику Лондона.

#украина #политика #зеленский #выборы президента #залужный
