Александр Бородай объяснил обыски у Залужного в 2022 году боязнью Зеленского потерять власть

СБУ в 2022 году провела обыск в штабе Валерия Залужного. Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Британии рассказал, что эти события стали кульминацией его конфликта с Владимиром Зеленским из-за споров о ведении боевых действий в начале СВО. Депутат Госдумы, в прошлом политический консультант на Украине Александр Бородай заявил Daily Storm, что обыски у Залужного — свидетельство «зависти Зеленского ко всем, кто потенциально может конкурировать с ним за власть».





«Поэтому любого конкурента он так или иначе старается принизить, отстранить или поближе прижать к себе, чтобы держать врага при себе, как, например, это происходит с [Кириллом] Будановым. Не нужно думать, что если Буданов занял пост начальника офиса Зеленского, то он его друг или союзник. Просто Зеленский хочет продолжать оставаться у власти», — отметил он.





Бородай отметил, что до своей отставки с поста главкома ВСУ Залужный представлял для Зеленского серьезную угрозу, так как существенно превосходил его по всем рейтингам привлекательности для населения.





При этом, считает парламентарий, России не стоит делать ставку на Залужного. По его словам, на Украине попросту нет никаких договороспособных политиков, и это «обозначает сущность украинского политического класса».





«Украина на сегодняшний день — это анти-Россия. Кто бы там ни был — любой человек будет вести исключительно антироссийскую политику», — резюмировал Бородай.





Отметим, что Залужный превосходил Зеленского по полярности не только до своей отставки, но и после. В январе этого года Киевский международный институт социологии составил рейтинг доверия украинцев, который возглавил экс-главком ВСУ с 72%.





Следом за ним по популярности идет глава офиса президента Украины Буданов с результатом в 70%. Зеленский же замкнул тройку — доверие к нему выразили лишь 62% респондентов.