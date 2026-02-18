Залужный пригрозил поднять армию и направить ее в Киев на фоне обысков и разногласий с Зеленским

В интервью Associated Press бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный впервые публично заявил о конфликте с президентом Владимиром Зеленским. Напряженность, по его словам, возникла сразу после начала боевых действий в феврале 2022 года и достигла пика осенью того же года, когда десятки сотрудников СБУ провели обыск в его рабочем кабинете. Подробнее — в материале Daily Storm.





Обыски СБУ и угрозы поднять армию





В середине сентября 2022 года Залужный вернулся в свой кабинет в Киеве после напряженной встречи со штабом Зеленского. Спустя время к нему нагрянули сотрудники СБУ. Бывший военачальник утверждает, что действия силовиков были актом устрашения. Они не объяснили, что именно ищут, но опечатали часть документов и компьютеров. В тот момент в помещении находились более десятка британских офицеров. В ответ экс-главком позвонил бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку и предупредил, что готов дать отпор.





«Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как сражаться», — рассказал экс-главком.





СБУ позднее заявила, что обыск не проводился, а адрес фигурировал в расследовании, не связанном с Залужным. В ведомстве утверждали, что проверяли несколько адресов по делу об организованной преступности, и один из них совпал с «тайным резервным командным пунктом» генерала. Однако Залужный убежден: агенты не могли перепутать главный военный командный центр страны.





Спор с Зеленским из-за контрнаступления





Разногласия по военной стратегии сохранялись на протяжении всего 2023 года. Особенно остро они проявились при подготовке летнего контрнаступления, которое в итоге провалилось.





Залужный сообщил, что план разрабатывался при участии партнеров из НАТО. Основная идея заключалась в создании мощного объединения войск, прорыве в Запорожскую область, захвате территории вокруг Запорожской АЭС и продвижении к Азовскому морю для перекрытия сухопутного сообщения с Крымом. Залужный подчеркнул, что успех операции зависел от значительного сосредоточения сил и фактора тактической неожиданности.





Однако, по словам экс-главкома, президент и другие чиновники не выделили необходимых ресурсов. Силы были рассредоточены по широкой территории, что ослабило их ударную мощь.





Два анонимных источника из западных оборонных ведомств подтвердили эту версию AP. В декабре 2023 года Зеленский назвал причинами неудачи недостаток западного вооружения и недостаточную численность армии.





Отставка и Лондон





В феврале 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку, а позже объявил о его назначении послом в Великобритании. Политологи расценили этот шаг как попытку действующего президента ограничить политические амбиции популярного генерала, удалив его из повседневной повестки.





Сам Залужный отказывается обсуждать возможность участия в выборах, заявляя, что не хочет подрывать национальное единство во время боевых действий. Несмотря на сдержанность дипломата, к нему продолжают обращаться политические консультанты.





Сам он рассказал, что весной 2025 года ему предлагал услуги «довольно известный» американский политтехнолог, но он отказался. По данным AP, этим консультантом был Пол Манафорт, помилованный Трампом. Залужный подтвердил факт обращения, но заявил, что поблагодарил его за внимание, отказавшись от услуг.





Технологии и будущее на фронте





Сейчас Залужный в режиме реального времени следит за ситуацией на востоке Украины в помощью дронов. По его мнению, главный недостаток военной стратегии Киева заключается в чрезмерной зависимости от неосуществимого числа войск и недостаточном использовании новейших технологий. Однако после отставки он больше не участвует в принятии военных решений, а его редкие встречи с Зеленским, как он утверждает, проходят в дружественной обстановке.