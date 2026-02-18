Рэперу Гуфу запросили два года условно

Прокуратура Московской области попросила приговорить рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, к двум годам условно по делу о конфликте в бане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Прокурор попросила также переквалифицировать обвинение с разбоя на самоуправство, придя к выводу, что действия фигурантов не были сопряжены с открытым хищением, но нарушали законный порядок разрешения конфликта. Аналогичное наказание — два года условно — запрошено для второго фигуранта, Геворка Саруханяна.





По версии следствия, 23 октября 2024 года в бане в деревне Малые Горки Долматов и Саруханян в ходе ссоры похитили iPhone у мужчины, который, как выяснилось позднее, оказался сотрудником полиции (в момент нападения он был не при исполнении). По данным обвинения, Саруханян удерживал потерпевшего, а Долматов ударил его не менее двух раз по лицу.