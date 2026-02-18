Городские службы готовятся к сильному снегопаду в Москве

Московские городские службы переведены в усиленный режим работы в связи с надвигающимся мощным снегопадом. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.





По прогнозам синоптиков, осадки начнутся в ночь на 19 февраля, наиболее интенсивными будут в четверг днем. За сутки может выпасть более 70% месячной нормы.





Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 м/с, что приведет к метели и заносам на дорогах. Дорожные службы в круглосуточном режиме мониторят состояние трасс: по мере выпадения снега будет проводиться прометание и противогололедная обработка.





На МКАД и в ТиНАО организуют дежурство тягачей и автокранов для помощи водителям грузовиков. Для коммунальщиков развернут пункты обогрева и питания. Особое внимание уделяется очистке крыш и водостоков.





Москвичей просят быть внимательными на улицах и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.