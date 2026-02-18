Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось из-за Зеленского

Контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось из-за того, что президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press.





По его словам, Украина вместе с силами НАТО разработала план, по которому предусматривалось создание «мощного кулака» для захвата части Запорожской области, в том числе атомной электростанции. В последующем должен был быть организован выход к Азовскому морю, что позволило бы прекратить снабжение Крыма Россией. Однако военный план провалился, так как ВСУ не были сконцентрированы, а оказались рассредоточены по всей линии фронта.





Зеленский ранее объяснял неудачи нехваткой западного оружия и мощной обороной России. В ноябре 2023 года Залужный заявил, что боевые действия зашли в тупик.