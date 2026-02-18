Новости
Макрон назвал «фуфлом» свободу слова

Он раскритиковал соцсети за скрытое управление пользователями

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели резко высказался о свободе слова в интернете. Он назвал ее «фуфлом».


По его мнению, она теряет смысл, если пользователи не понимают, как именно работают алгоритмы, подталкивающие их к просмотру определенного контента.


«Я имею в виду, что свобода слова — это полное фуфло, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой», — заявил Макрон.


Он добавил, что выступает за прозрачность алгоритмов, чтобы избегать распространения расистских и ненавистнических высказываний, и подчеркнул, что стремится поддерживать «общественный порядок».

