Бывшего «народного губернатора» Донецка Павла Губарева заподозрили в дискредитации армии

В Таганском районном суде Москвы было зарегистрировано административное дело в отношении Павла Губарева — бывшего «народного губернатора» Донецкой области. Это следует из картотеки Мосгорсуда.





Протокол был составлен по статье о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», которая предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.





Сам Губарев в разговоре с РБК сообщил, что не знает о причинах случившегося.





«Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», — отметил он.





Павел Губарев в 2014 году был одним из лидеров ополчения Донбасса, его избирали «народным губернатором» на митинге в Донецке, но в правительстве ДНР он поста не занял. После начала СВО он пошел служить рядовым.