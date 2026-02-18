Худрук Театра сатиры: Не думаю, что строгий дресс-код для зрителей обязателен

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, заслуженный артист России Евгений Герасимов заявил, что не считает необходимым устанавливать строгие требования к одежде для посетителей театра. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».





Герасимов отметил, что раньше поход в театр был особым событием и праздником, к которому готовились заранее, а наряды продумывались до мелочей. Сейчас же времена изменились, появляется все больше вариантов свободной, но уместной одежды.





Он уточнил, что в Театре сатиры никогда не было проблем с неряшливыми зрителями, поэтому строгие правила не требуются, достаточно соблюдать нормы приличия. Режиссер считает, что важен принцип взаимности: если на сцене есть исторические костюмы, зрители сами захотят соответствовать этой атмосфере, а если актеры выступают в повседневной одежде, публика может выбрать неформальный стиль.