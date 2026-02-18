Масленичные ярмарки открылись в центре и других округах столицы

В рамках проекта «Зима в Москве» на фестивальных площадках «Масленицы» заработали ярмарки, где представлены фермерские продукты, деликатесы и изделия ручной работы со всей России. Об этом сообщается на mos.ru.





Гастрономическая галерея на Тверской





На Тверской площади развернулась ярмарка регионов. В рыбной лавке можно найти слабосоленую семгу, форель, рыбу холодного и горячего копчения (чавыча, муксун, осетр). Отдельно представлена икра — от лососевой до щучьей из Астрахани.





В сырном ряду — адыгейский сыр, сулугуни, брынза и чечил, а также адыгейская соль с чесноком. Мясной ассортимент включает сыровяленые колбасы, суджук из говядины, конины и индейки, а также маринованную птицу и сало по-казачьи.





Республика Коми привезла соленые белые грибы, грузди, рыжики. Из Карачаево-Черкесии доставили варенье из сосновых шишек, лепестков роз, домбайский мед и травяной чай. На десерт — клюква в сахарной пудре. В Столешниковом переулке можно приобрести пряники с масленичным декором и леденцы ручной работы.





Игрушки и сувениры в округах





На Коптевском бульваре торгуют украшениями из натурального камня и интерьерным декором в технике амигуруми. На Ореховом бульваре — авторскими игрушками из валяной шерсти, вязаными и текстильными работы мастерской Елены Саксиной.





В сквере у метро «Некрасовка» — подушки и сувениры ручной работы, у Гольяновского пруда — игрушки в технике шитья. На улице Хачатуряна особое место занимают символы Масленицы: куклы-чучела, хороводницы, солнечные обереги, игрушки-дергунчики и петрушки. Здесь же представлены глиняные свистульки, ароматные саше, мыло ручной работы и винтажные предметы интерьера.





Среди деревянных изделий — развивающие игровые наборы, игрушки-качалки, ключницы и шкатулки, выполненные в технике декупажа. Все товары сочетают народные традиции и современное исполнение.