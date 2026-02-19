«Китайский Новый год в Москве»: опера из Поднебесной в центре столицы

Одна из площадок для празднования расположилась в самом сердце столицы, на Манежной площади. В центре локации — огромная красная огненная лошадь. Она — символ 2026 года и ассоциируется с мудростью, прогрессом и духом предприимчивости.





На фестиваль приехали более 100 артистов из нескольких регионов Китая. Они представляют китайскую оперу, народные танцы и боевое искусство. Это далеко не все активности на фестивале.





Для детей открыта творческая мастерская, где можно создать традиционные украшения. Гостей ждут мастер-классы, вдохновленные культурой Поднебесной, включая создание праздничных хлопушек. В мастерской вы также можете создать маски для пекинской оперы и фонарики, примерить национальную одежду и научиться выводить иероглифы.





Здесь гости могут отдохнуть и расслабиться с чашечкой ароматного чая. Комфортно людям всех возрастов, каждый найдет для себя что-то интересное в загадочной и глубокой культуре Китая.





Подробнее о том, где можно попробовать димсамы и сделать селфи с драконом, можно узнать на официальном сайте проекта.