«Китайский Новый год в Москве»: опера из Поднебесной в центре столицы

Фестивалю «Китайский Новый год в Москве» только три года, но за это время он уже успел стать одним из главных событий зимы. Кругом буйство цвета, а в воздухе витают ароматы азиатских блюд. На мероприятия фестиваля собираются москвичи и гости города, в том числе туристы из зарубежных стран.
Одна из площадок для празднования расположилась в самом сердце столицы, на Манежной площади. В центре локации — огромная красная огненная лошадь. Она — символ 2026 года и ассоциируется с мудростью, прогрессом и духом предприимчивости.
На фестиваль приехали более 100 артистов из нескольких регионов Китая. Они представляют китайскую оперу, народные танцы и боевое искусство. Это далеко не все активности на фестивале.
Для детей открыта творческая мастерская, где можно создать традиционные украшения. Гостей ждут мастер-классы, вдохновленные культурой Поднебесной, включая создание праздничных хлопушек. В мастерской вы также можете создать маски для пекинской оперы и фонарики, примерить национальную одежду и научиться выводить иероглифы.
Здесь гости могут отдохнуть и расслабиться с чашечкой ароматного чая. Комфортно людям всех возрастов, каждый найдет для себя что-то интересное в загадочной и глубокой культуре Китая.
Подробнее о том, где можно попробовать димсамы и сделать селфи с драконом, можно узнать на официальном сайте проекта.