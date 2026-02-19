Новости
«Задали несколько стандартных вопросов»: Израиль опроверг задержание Такера Карлсона и его команды
Ведущий утверждает, что служба безопасности аэропорта требовала объяснить, о чем он говорил с послом Хакаби undefined
Управление аэропортов Израиля отвергло информацию о задержании или допросе журналиста Такера Карлсона. В службе добавили, что американцам всего лишь «задали несколько стандартных вопросов».


Посольство США в Израиле также назвало заявления Карлсона безосновательными. Представитель дипломатов сообщил, что журналист проходил паспортный контроль на общих основаниях и ему были заданы стандартные вопросы, как и другим пассажирам.


Ранее сам Такер Карлсон заявил изданию Daily Mail, что был задержан в Израиле после встречи с послом Хакаби.


По его словам, они забрали паспорта, а также отвели исполнительного продюсера в отдельную комнату.


«Это было странно. Сейчас мы за пределами страны», — добавил он.


От Карлсона и его команды требовали объяснить, о чем они говорили с Хакаби, утверждает журналист. Их встреча произошла после онлайн-спора об отношении к христианам в еврейском государстве. 


При этом, по данным Daily Mail, израильское правительство изначально не хотело пускать журналиста в страну и согласилось на это только после переговоров с участием Госдепа США.

