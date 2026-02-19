Тимур Иванов подал иск к Минобороны за игнорирование просьбы отправить его на СВО

Бывший заместитель главы Министерства обороны Тимур Иванов подал в суд административный иск к Министерству обороны и Военному комиссариату Москвы из-за игнорирования его заявления об отправке в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ».





Издание утверждает, что в первый раз осужденный за растрату экс-замминистра обороны написал из СИЗО заявление об отправке в зону боевых действий на должность, соответствующую его воинскому званию майора, в июле 2025 года. В октябре Иванов получил отказ, в котором говорилось, что в «группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности».





В ноябре экс-чиновник подал повторное заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Как сказано в иске, поданном в Мещанский суд Москвы, Иванов до сих пор не получил на свое повторное обращение никакого ответа, который ему должны были представить в течение 30 суток.





Ответчиками указаны Минобороны, Военный комиссариат Москвы, а также Единый пункт отбора на контрактную службу в столице, пишет газета.





Мосгорсуд в июле 2025-го приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате и отмывании денег. Мужчину лишили всех государственных званий и наград.