«Я не его любимый сын»: Зеленский сравнил отношения с Трампом со связью отца и сына

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отношения с американским коллегой Дональдом Трампом со связью отца и сына, назвав себя «не самым любимым ребенком». Об этом сообщает радио France Inter.





Политик отметил разницу в возрасте с Трапом, поэтому президент США, по его мнению, ожидает отношений как между отцом и сыном.





«Но я не его любимый сын», — сказал Зеленский, добавив, что не может назвать Трампа своим другом.





В то же время он вспомнил отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, они многое прошли вместе и помогают друг другу в тяжелых ситуациях. Этот опыт привел к тому, что теперь у них близкие отношения, добавил Зеленский. С Трампом таких быть не может, заключил он.