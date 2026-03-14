Иран объявил Украину «законной целью»

Украина стала законной военной целью для Ирана из-за оказания помощи Израилю в операции против Тегерана. Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.





В соцсети X он написал, что Украина фактически стала частью военного конфликта на Ближнем Востоке из-за оказания помощи Израилю. Он также сослался на Устав ООН, обосновывая свои слова.





Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам для защиты баз США в Иордании. По его словам, Вашингтон запросил помощь в противодействии иранским дронам «Шахед», и он поручил «предоставить необходимые средства».