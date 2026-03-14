«Нет слишком тупых идей»: Белый дом нанял зумеров для TikTok-войны с Ираном

Белый дом активно использует TikTok и социальные сети для освещения военной операции против Ирана, причем для SMM-команды американской администрации «нет слишком тупых идей». Об этом заявил представитель администрации в разговоре с The Wall Street Journal.





Газета проанализировала более сотни видеороликов, опубликованных с начала конфликта. Как говорится в материале, команда, занимающаяся созданием контента, состоит примерно из 15 человек в возрасте от 20 до 30 лет (поколение зумеров). Подавляющее большинство видео посвящено Ирану, и в них активно используются кадры из видеоигр, мультфильмов и боевиков.





Представитель Белого дома заявил, что критика таких роликов за бестактность или превращение войны в игру означает, что критикующие выступают против «миссии» Америки.





Ранее сообщалось, что пресс-служба Белого дома опубликовала видео об ударах по Ирану. В начале ролика были использованы сцены из игры Call of Duty: Modern Warfare 3.