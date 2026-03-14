Московские рестораторы в День рождения бутерброда поделились лучшими рецептами

14 марта отмечают Всемирный день бутерброда. Московские рестораторы и повара поделились с «Вечерней Москвой», почему этот популярный перекус остается востребованным и как его приготовить безупречно.





Ресторатор Антон Пинский уверен, что бутерброд стал неотъемлемой частью российской культуры еще с советских времен. По его мнению, секрет идеального бутерброда — это гармоничное сочетание начинки и хлеба, который должен быть мягким и свежим.





Андреа Галли, бренд-шеф ресторана «Грабли», итальянец, который уже много лет живет в России, заметил, что в нашей стране бутерброд — это не просто еда, а часть культуры. В Италии panino — это своеобразный уличный перекус, тогда как в России бутерброд всегда вызывает ассоциации с домашним уютом и детством.





Текущие модные тенденции придают бутерброду более утонченный вид: вместо колбасы теперь используют рыбу или авокадо, а вместо стандартного батона — хлеб из цельнозерновой муки. Галли также отметил, что для настоящего бутерброда необходим качественный хлеб с хрустящей корочкой и мягким центром.





Кристина Лазаренко, владелица кофейни «Эйнштейн», подтвердила, что хлеб — ключевой ингредиент ее блюд. Она предпочитает цельнозерновой хлеб с небольшим сроком хранения, который подчеркивает вкус начинки. Наиболее популярные позиции в меню — с курицей и тунцом.





Шеф-повара дали полезные советы для домашних кулинарных экспериментов. Они предложили подсушивать хлеб на гриле, заменять майонез на песто или рикотту, добавлять свежую зелень и экспериментировать с необычными сочетаниями, такими как сладкое и соленое. Например, можно приготовить бутерброд с грушей, горгонзолой и грецкими орехами.