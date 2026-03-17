В Крыму мужчина открыл стрельбу по полицейским и ранил четверых из них

Нападавшего ранили ответным огнем

В Джанкойском районе Крыма мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и ранил четверых из них. Об этом сообщили в пресс-службах региональных СУ СК России и ГУ МВД.


По данным следствия, 16 марта в село Стефановка приехали сотрудники уголовного розыска. Они хотели изъять незаконное оружие и взрывчатые вещества. 49-летний мужчина отказался выполнять их требования, бросил в них взрывчатку и открыл огонь из ружья. Четверо сотрудников получили ранения. Ответным огнем крымчанин был ранен.


Подозреваемый также поджег автомобиль с помощью зажигательной смеси и попытался поджечь дом. Затем он укрылся в хозяйственной постройке. Полиция и Росгвардия оцепили территорию и эвакуировали жителей соседних домов. Нападавшего задержали.


Пострадавшим полицейским оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. 

#крым #стрельба #полицейский
