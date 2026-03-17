Американский генерал напился украинской чачи в Киеве и потерял секретные карты

Генерал-майор армии США Антонио Агуто, отвечавший за координацию военной помощи Украине, во время одной из своих командировок в Киев потерял секретные документы и сильно напился. Отчет о его поведении опубликовало управление генерального инспектора Пентагона.





В марте 2024 года Агуто поручил неаккредитованным сотрудникам перевезти секретные карты из Германии на Украину. Документы не были должным образом упакованы, не имели печатей, и на их транспортировку не было письменных разрешений. 4 апреля, возвращаясь в Польшу, сотрудники оставили карты в поезде. На следующий день, когда состав прибыл, посольство США на Украине изъяло документы. Генерал взял на себя ответственность за произошедшее.





Расследование также показало, что в мае 2024 года, во время визита в Киев, Агуто перебрал с алкоголем на ужине. В пьяном состоянии он дважды упал в гостиничном номере, ударившись головой, что привело к сотрясению мозга. Из-за травмы он не мог выполнять свои обязанности.





Агуто возглавлял группу содействия безопасности Украине с декабря 2022-го до августа 2024 года. Его временно уволили, пока шло расследование.