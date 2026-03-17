Задержан министр здравоохранения Кубани, у него нашли недвижимость на миллиард

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в правоохранительных органах.





Чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. По предварительным данным, в его собственности находится недвижимость на миллиард рублей, передает ТАСС.





В незаконном обогащении, как уточняется, участвовал не только Филиппов, но и аффилированные с ним лица, в том числе члены семьи. Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.