Шойгу: Урал больше не в тылу — любой регион России под угрозой ударов

Урал, ранее считавшийся недосягаемым для ударов с территории Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.





По словам бывшего министра обороны, динамика развития средств поражения, особенно беспилотных систем, позволяет атаковать любой регион России. В 2025 году воздушные атаки Киева на российскую инфраструктуру увеличились почти в четыре раза, сказал Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.





Украина не оставляет попыток совершать диверсии и теракты, отметил секретарь. Шойгу привел данные: в 2025 году на территории России было совершено 1830 терактов, что на 40% больше, чем в 2024-м, и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году. Украина также активно использует информационно-психологические методы воздействия на население, в том числе через интернет.





Он подчеркнул, что угрозы критической инфраструктуре на фоне событий на Ближнем Востоке становятся еще реальнее и масштабнее. Первоочередными целями атак остаются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса.