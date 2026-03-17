Жена Сабурова закрыла бизнес в России из-за невозможности арендовать помещение

Жена комика Нурлана Сабурова не смогла заключить необходимый договор на аренду помещения, в связи с чем решила закрыть бизнес. Это заметил Daily Storm.





У Дианы Сабуровой (гражданки Казахстана) в России открыто ИП, также она выступала владельцем фирмы «ДС Ритейл», которая занимается розничной торговлей продуктами и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Компания проработала чуть больше года — в марте руководство решило закрыть предприятие.





Как следует из бухгалтерской отчетности за 2025 год, «ДС Ритейл» не удалось заключить необходимый договор на аренду помещения. Владелец фирмы принял решение о «нецелесообразности дальнейшего функционирования организации».





Весь 2025 год компания фактически не вела деятельность. На конец отчетного периода в фирме работал всего один человек. В январе руководителю выплатили МРОТ — 39 730 рублей — и приступили к процедуре ликвидации.





Однако у Дианы Сабуровой продолжает работать ИП. Она зарегистрировала его через несколько дней после того, как российские власти запретили ее мужу — Нурлану Сабурову — въезжать в страну.