Путин помиловал 23 женщины с детьми и родственниками-участниками СВО

Президент России Владимир Путин помиловал 23 женщины, находящихся в колониях. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.





Он напомнил, что вопрос о помиловании обсуждался с главой государства на одной из встреч в декабре. Среди помилованных оказались женщины с детьми, а также родственниками, которые участвуют в специальной военной операции, уточнил Фадеев. Глава СПЧ не назвал их имена, в то же время отметил, что «хотелось бы больше», но и это число помилованных женщин «немало». Глава Совета напомнил, что обычно такой процесс проходит индивидуально.





В конце 2025 года член СПЧ Ева Меркачева просила президента провести новогоднюю амнистию для инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Президент пообещал рассмотреть такую возможность.