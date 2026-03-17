Московские рестораны предлагают разнообразие постных блюд

В этом году московские рестораны встретили Великий пост как увлекательный гастрономический эксперимент. Шеф-повара города показали, что отказ от животной пищи открывает широкие возможности для творчества. «Регнум» убедился, что постная еда может быть не только вкусной, но и красивой, а также сытной.





В ресторане Pepe Nero предлагают овощной суп-пюре фиолетового цвета с орехами, безглютеновую пасту с тремя видами томатов и постный капрезе, где моцарелла заменена тофу.





«Люди едят глазами, поэтому блюдо должно быть красивым», — отметил гендиректор Андрей Прядко.





В меню Bon App Cafe вошли хрустящая цветная капуста с муссом из пастернака, оладьи из капусты с тофу и хумусом, а также десерты: пшеничная коврижка с вишней и шарики из ферментированных яблок с кремом тирамису на кокосовых сливках.





«Люди в пост стремятся поесть поплотнее. Мы, конечно, делаем пару легких вариантов, но основной упор — на питательные блюда», — говорит управляющий партнер Елена Шуванова.





В ресторане «Айна» выделяются обожженная капуста с крыжовником и урбечем, картофельная котлета с трюфельным акцентом и гречневая каша на манер ризотто с белыми грибами и карамелизированным луком.





Шеф-повар Sansa Алексей Высотков отметил грибные голубцы с трюфельной пастой и шпинатным кремом. В постном меню также представлены запеченная свекла с вишней и торт «Наполеон» на соевом молоке.





В Maturo Tomato подают свекольный салат с цитрусами, тартар из манго, красный итальянский рис с овощами, постную пиццу «Кальцоне» и панна-котту на кокосовом молоке.





Грузинский ресторан «Авлабар» удивит хачапури со свекольной ботвой, хинкали с грибами и картофелем, айвой на гриле и сорбетами. В постной версии масло и сметану заменяют растительными аналогами.





В Buono особое внимание уделили десертам: желе из сицилийских апельсинов и панна-котта на гречишном чае со стевией. Из основного — лингвини с белыми грибами и карпаччо из свеклы с фенхелем.





В ресторане «Точно вкусно» на площадке «Московских сезонов» все постные блюда стоят 350 рублей. В меню — постный бургер с котлетой из сои, грибной крем-суп, стейк из тофу, роллы с морскими водорослями и азиатский салат с манго.