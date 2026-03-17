В Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка — поиски завершены

Девочке было 13 лет

Водолазы обнаружили тело девочки, которая вместе с двумя мальчиками, пропала в Звенигороде 7 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одинцово Андрей Иванов.


«Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москве-реке обнаружено тело девочки», — говорится в сообщении.


Он назвал случившееся невосполнимой утратой и выразил соболезнования родным погибших детей. Поисками занимались спасатели, водолазы, медики и добровольцы. Иванов добавил, что семьям погибших будет оказана помощь.


Ранее, 11 и 13 марта, водолазы обнаружили тела двоих пропавших детей. Напомним, двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка ушли гулять 7 марта и не вернулись. По предварительным данным, дети провалились под лед.


Daily Storm выяснил подробности поисковой операции.

#дети #несчастный случай #звенигород
