В Кремле прокомментировали ситуацию с массовым убоем скота в Новосибирской области

Минсельхоз координирует действия региональных властей в связи с необходимостью убоя скота из-за заболеваний в Новосибирской области. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию.





Он подтвердил, что существуют определенные случаи, требующие оперативной реакции. По его словам, регионы реагируют на ситуацию и находятся на постоянной связи с Москвой, а Министерство сельского хозяйства полностью координирует эти действия. Песков также порекомендовал обращаться за дополнительными подробностями в ведомство.





Ранее сообщалось, что на территории Новосибирской области введен режим ЧС для локализации очагов пастереллеза и бешенства. С начала 2026 года карантин объявлен в пяти районах. Власти в некоторых случаях изымают животных.