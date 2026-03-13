В Звенигороде нашли тело второго пропавшего ребенка

Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших 7 марта в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Тело второго ребенка было найдено водолазами. Как уточнили в Следственном комитете, ребенок был найден в семи километрах от предполагаемого места, где дети провалились под лед.





Напомним, двое мальчиков 12 лет и девочка 13 лет пропали во время прогулки. По предварительным данным, они могли утонуть. 12 марта нашли тело одного из подростков. Поиски еще одного ребенка продолжаются с привлечением водолазов, спасателей и волонтеров.





