Новости
Новости 18+
St
Роскомнадзор дал традиционный ответ на заявление депутата Свинцова о планах заставить Telegram «тупить» даже с VPN
18+
Фото: АГН Москва / Авилов Александр
Новости

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов 12 марта заявил, что россияне не смогут пользоваться Telegram даже с помощью VPN. По словам парламентария, Роскомнадзор сможет отслеживать трафик даже через сервисы для шифрования данных, поэтому мессенджеру не удастся «обхитрить» ведомство. Это заявление прокомментировали в РКН.


«К сожалению, не можем ничего добавить к высказанным депутатом соображениям», — сообщили Daily Storm в Роскомнадзоре.


Свинцов заявил, что Telegram «никого не обхитрит» и не «будет ни черта функционировать». Он добавил, что останутся «только легальные сервисы VPN», необходимые «для работы СМИ».


С начала февраля пользователи в России жалуются на массовое замедление работы Telegram.


10 февраля Роскомнадзор заявил, что «по решению уполномоченных органов» ограничивает работу мессенджера. Замедление продолжается, поскольку Telegram нарушает российское законодательство, не принимает реальные меры для борьбы с мошенниками и не защищает персональные данные пользователей, заявили в надзорном ведомстве.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Загрузка...
Загрузка...