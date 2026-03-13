«Ситуация непростая»: Блогер Лерчек начала курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, начала курс химиотерапии, сообщил ее адвокат Константин Третьяков. У нее ранее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.





По информации из окружения блогера, Чекалина лечится в государственном онкологическом центре имени Блохина. Ситуацию с состоянием ее здоровья адвокат оценил как «непростую», передает РБК.





Накануне сожитель Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил о диагностированном у нее онкологическом заболевании. По его словам, поражения выявлены в позвоночнике, ногах и, предположительно, в легких.





Проблемы со здоровьем обострились после родов 24 февраля. О диагнозе также сообщала подруга блогера Алина Акилова.





Чекалина находится под следствием по делу о выводе денег за рубеж. Суд поместил ее под домашний арест.