Севастополь пережил одну из самых мощных атак за время СВО

Севастополь в ночь на 13 марта пережил одну из самых продолжительных атак ВСУ за время спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.





По его словам, в течение ночи силы противовоздушной обороны и Черноморский флот отражали налеты БПЛА. Всего сбито 53 беспилотника, пострадавших нет.





В результате падения обломков по городу были зафиксированы повреждения: в районе Нижней Голландии в многоквартирном доме выбиты стекла в семи окнах, во дворе загорелся гараж. На улице Генерала Острякова осколок пробил крышу дома.





В районе Золотого пляжа загорелся лес на площади 1,5 тысячи кв. м, на месте работают спецслужбы. В балке Бермана упавший дрон поджег траву. В районе Монастырского шоссе повреждена крыша частного дома, а на Фиолентовском шоссе осколок разбил окно в СНТ.