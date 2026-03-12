В Москве открыли памятную доску в честь Олега Табакова

В Москве состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной Олегу Табакову. Дата была выбрана не случайно: сегодня исполнилось восемь лет со дня ухода артиста из жизни. Памятный знак установили на фасаде дома на улице Чаплыгина — именно здесь в подвальном помещении начиналась история знаменитой «Табакерки».





Композиция доски символически отражает творческий путь мастера. В центре расположен образ Олега Павловича, от которого лучами расходятся очертания пяти знаковых для него зданий: театра «Современник», Театральной школы, МХТ имени Чехова, новой сцены на Сухаревской и исторического «подвала» на Чаплыгина.





В церемонии приняли участие вдова артиста Марина Зудина, министр культуры Москвы Алексей Фурсин, а также ученики Табакова — Владимир Машков, Евгений Миронов и Сергей Безруков.





Олег Табаков (1935–2018) вошел в историю как выдающийся актер и режиссер. Будучи одним из основателей «Современника» и многолетним руководителем МХТ имени Чехова, он сочетал в себе дар великого артиста и талантливого администратора. Его актерский диапазон был практически безграничен, что позволило ему создать десятки образов, ставших частью национального культурного кода.





Зрители помнят его по роли обаятельного врага Вальтера Шелленберга в «Семнадцати мгновениях весны» и по глубокому, трагичному образу Ильи Обломова в экранизации Никиты Михалкова. Табаков не боялся смелых экспериментов, блестяще перевоплотившись в женский образ строгой няни мисс Эндрю в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», и наполнил иронией роль короля Людовика XIII в «Мушкетерах».





Даже его работа вне кадра стала легендарной: благодаря неподражаемой озвучке кота Матроскина в мультфильмах о «Простоквашино», голос артиста узнают даже те, кто не знаком с его театральными ролями.