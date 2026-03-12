Новости
Теракт в Мичигане: в Уэст-Блумфилде атакован крупнейший еврейский центр
Неизвестный протаранил здание синагоги на грузовике и открыл стрельбу, на месте идет масштабная спецоперация undefined
В городе Уэст-Блумфилд (штат Мичиган) совершен террористический акт на территории синагоги Temple Israel. По данным полиции, нападавший на грузовике намеренно врезался в здание, после чего автомобиль загорелся. 


Вслед за столкновением водитель открыл огонь. Сообщается, что стрельба велась как внутри, так и снаружи комплекса, где в этот момент находились прихожане и воспитанники детского центра.


На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, включая ФБР и спецподразделения полиции штата. Очевидцы сообщают о сильном задымлении: огонь охватил часть крыши синагоги. 


Всем религиозным и образовательным учреждениям округа приказано заблокировать входы и не покидать помещений. 


Губернатор штата Гретхен Уитмер назвала инцидент «душераздирающим», подчеркнув, что антисемитизму и насилию нет места в Мичигане. На данный момент здание зачищается силовиками, точное число жертв устанавливается.


Синагога Temple Israel в Уэст-Блумфилде — одна из крупнейших реформаторских общин в США, насчитывающая около 12 тысяч членов. На территории комплекса также работает центр дошкольного образования. 

