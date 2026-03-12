Теракт в Мичигане: в Уэст-Блумфилде атакован крупнейший еврейский центр

В городе Уэст-Блумфилд (штат Мичиган) совершен террористический акт на территории синагоги Temple Israel. По данным полиции, нападавший на грузовике намеренно врезался в здание, после чего автомобиль загорелся.





Вслед за столкновением водитель открыл огонь. Сообщается, что стрельба велась как внутри, так и снаружи комплекса, где в этот момент находились прихожане и воспитанники детского центра.





На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, включая ФБР и спецподразделения полиции штата. Очевидцы сообщают о сильном задымлении: огонь охватил часть крыши синагоги.





Всем религиозным и образовательным учреждениям округа приказано заблокировать входы и не покидать помещений.





Губернатор штата Гретхен Уитмер назвала инцидент «душераздирающим», подчеркнув, что антисемитизму и насилию нет места в Мичигане. На данный момент здание зачищается силовиками, точное число жертв устанавливается.





Синагога Temple Israel в Уэст-Блумфилде — одна из крупнейших реформаторских общин в США, насчитывающая около 12 тысяч членов. На территории комплекса также работает центр дошкольного образования.