Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали, как не попасться на уловки мошенников при покупке недвижимости

Специалисты городского проекта «Перезвони сам» подготовили рекомендации для тех, кто планирует покупать или продавать недвижимость. Руководитель проекта Валентина Шилина отметила, что сделки с жильем требуют соблюдения юридических процедур, о которых многие не задумываются, делая акцент лишь на внешних характеристиках объекта.





По словам экспертов, первое, на что стоит обратить внимание, — стоимость. Слишком низкая цена должна насторожить. Также важно выяснить мотивы продавца, статус собственности, нет ли на объекте обременений, не получено ли жилье в наследство менее трех лет назад, и не сохраняют ли зарегистрированные лица право пожизненного проживания. Насторожить должны спешка, навязчивость и частая перепродажа объекта.





Для проверки юридической чистоты эксперты советуют запросить у собственника выписку из ЕГРН, технический паспорт, а также согласие всех владельцев на продажу. Если среди собственников есть несовершеннолетние, потребуется разрешение органов опеки.





Получить выписку лучше через официальные сервисы — с 2023 года персональные данные собственника в выписках для третьих лиц скрыты, поэтому документ должен заказать сам продавец либо дать на это согласие.





Дополнительно рекомендуется запросить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, особенно если продавцом выступает пожилой человек. Это подтвердит его дееспособность и добровольность сделки. Экспертизу можно провести в банке в день подписания договора.





При подписании договора купли-продажи эксперты советуют указать в нем паспортные данные сторон, полную информацию об объекте, список остающейся мебели, стоимость, сроки освобождения жилья и ответственность за срыв сделки. Желательно проводить видеофиксацию процесса — это станет доказательством добровольности действий.





Деньги эксперты рекомендуют передавать не наличными, а через аккредитив или эскроу-счет. Средства поступят продавцу только после регистрации права собственности на покупателя. Это защищает обе стороны от рисков.





Больше информации можно найти на сайте проекта «Перезвони сам», где размещены памятки, записи вебинаров и рекомендации специалистов. Проект создан в 2022 году Правительством Москвы совместно с ГУ МВД по Москве и помогает горожанам защититься от мошенников.