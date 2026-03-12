Новости
Новости 18+
St
«Мосбилет» открыл продажи на спектакль «Космос» ко Дню космонавтики
18+
Постановка Игоря Теплова с Викторией Исаковой в главной роли стала лауреатом премии «Хрустальная Турандот» undefined
Новости

«Мосбилет» открыл продажи на спектакль «Космос» ко Дню космонавтики

Постановка Игоря Теплова с Викторией Исаковой в главной роли стала лауреатом премии «Хрустальная Турандот»

9 апреля на основной сцене Московского драматического театра имени Пушкина покажут спектакль «Космос» в постановке Игоря Теплова. Показ приурочен ко Дню космонавтики. Билеты доступны в сервисе «Мосбилет», возрастное ограничение — 18+.


Главную роль исполняет Виктория Исакова. Актриса призналась, что очень любит эту постановку и тот спектр эмоций, который она вызывает у зрителей — от смеха до слез. Режиссер Игорь Теплов назвал спектакль бесконечно дорогим для себя: это его дипломная работа, поставленная по пьесе Алексея Житковского.


Спектакль рассказывает историю учительницы английского Татьяны из провинциального городка. Ее жизнь течет однообразно, пока она не узнает, что в городок приезжает знаменитый космонавт — ее бывший одноклассник и первая любовь.


В 2024 году «Космос» получил премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#театр #спектакль #день космонавтики
Загрузка...
Загрузка...