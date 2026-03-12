12 марта суд вынес приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он произошел 22 марта 2024 года и унес жизни 150 человек. Из 19 фигурантов 15 получили пожизненное лишение свободы, однако еще четверым соучастникам назначили сроки до 23 лет колонии. Выжившие участники событий сочли такое решение недостаточно суровым.





Охранник «Крокуса» Алексей Осанушков, спасавший людей в день трагедии, заявил: «До сих пор одна боль в душе. А почему не всем дали пожизненное? Они все виноваты, даже косвенно. Причастные знали, что в итоге может случиться. Наказать надо так, чтобы даже в голове не зарождалась мысль у других на что-то подобное. Чтобы знали: наказание будет неизбежно!».





Он добавил, что даже при таком приговоре преступники «будут жить дальше, есть, спать, общаться с близкими», в то время как семьи погибших будут «всю жизнь рвать душу и плакать».





Пенсионерка Любовь Багаева, также выжившая во время нападения, подчеркнула, что о милосердии не может быть и речи.





«Пусть сидят пожизненно и думают они, их родственники и сограждане, зачем такие плохие вещи делать, издеваться над людьми. Никого из них вообще даже не жалко. То, как эти мужчины себя вели — вообще ни капли их не жаль!».





Следственный комитет России достоверно установил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины. Об этом сообщили в ведомстве.





Целью атаки, по данным следствия, была дестабилизация деятельности органов власти и расшатывание внутриполитической обстановки в России.