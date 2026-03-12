Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель своего отца и пригрозил полной блокировкой Ормузского пролива

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи озвучил первое официальное заявление после своего назначения. В обращении, зачитанном диктором государственного телевидения (сам лидер в кадре не появился), Хаменеи подтвердил бескомпромиссный курс Тегерана в текущем военном конфликте.





Он подчеркнул, что Иран не откажется от мести за «кровь мучеников», включая Али Хаменеи, погибшего в результате ударов в конце февраля. По словам лидера, гибель любого гражданина страны станет отдельным поводом для ответных действий.





Особое внимание в заявлении было уделено стратегическому Ормузскому проливу. Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран продолжит использовать блокировку этой транспортной артерии как рычаг давления на противника.





Кроме того, он сообщил, что Тегеран рассматривает возможность открытия новых фронтов и продолжит атаковать американские военные базы в регионе до тех пор, пока они не будут полностью ликвидированы.





Хаменеи также выдвинул ультиматум США и Израилю, потребовав компенсации за ущерб, нанесенный иранской территории. Он предупредил: в случае отказа Тегеран оставляет за собой право изъять соразмерное количество активов противника или нанести эквивалентный материальный урон.





Моджтаба Хаменеи официально возглавил Исламскую Республику 9 марта 2026 года, сменив на посту своего отца аятоллу Али Хаменеи. Смена власти произошла в разгар военного столкновения с США и Израилем, начавшегося 28 февраля.





По данным СМИ, сам Моджтаба Хаменеи получил ранения во время авиаудара по резиденции его отца, что объясняет его отсутствие в телеэфире при оглашении первого манифеста.





Издание The Sun тем временем пишет, что Хаменеи «ампутировали одну или две ноги, у него произошел разрыв печени или желудка», и, по всей видимости, «он находится в коме».