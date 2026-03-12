Эксперт: Москва предлагает широкий выбор постных блюд для любого кошелька

Главный редактор журнала «Московское наследие» и член Общественной палаты Москвы Филипп Смирнов подчеркнул, что для многих жителей России Великий пост остается важной духовной практикой и временем для внутренних размышлений. По его словам, в период весеннего обновления пост помогает человеку сосредоточиться на главном, отстранившись от сиюминутных радостей.





Эксперт отметил, что Москва оперативно реагирует на запросы верующих: сегодня как крупные торговые сети, так и локальные кулинарии предлагают специально разработанные линейки постных продуктов на любой вкус.





Смирнов, выступая в роли краеведа, выделил уникальные места, где можно познакомиться с традициями московской постной кухни. Одним из таких центров он назвал Рогожский поселок, где в местной столовой готовят пирожки из постного теста с чечевицей, которая благодаря специям по вкусу напоминает мясо.





Эксперт добавил, что современная гастрономия позволяет соблюдать ограничения без ущерба для вкусовых привычек, используя натуральные приправы и правильные способы приготовления.





Поделился Смирнов и личным рецептом постного лакомства — пирожками с начинкой из обжаренных бочковых огурцов с луком. По его утверждению, такое сочетание при запекании дает неожиданный вкус, напоминающий куриное мясо, что помогает разнообразить стол в дни ограничений.





В 2026 году Великий пост у православных христиан начался 23 февраля и продлится до 11 апреля.