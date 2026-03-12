Новости
Минобороны РФ: Восемь медиков погибли при атаке украинских дронов в ДНР
В ведомстве подчеркнули, что удар по гражданской больнице был преднамеренным и нарушает нормы международного права undefined
Новости

Министерство обороны России сообщило о гибели восьми медицинских работников в результате удара украинских беспилотников по территории ДНР. Инцидент произошел 10 марта: целью атаки стало гражданское лечебно-профилактическое учреждение. Помимо погибших, ранения различной степени тяжести получили еще 10 специалистов.


В оборонном ведомстве особо отметили, что пострадавший объект не имел отношения к военной инфраструктуре и никогда не использовался в оборонительных целях. 


Поражение медицинского учреждения в министерстве назвали «целенаправленной акцией» и грубейшим нарушением международного гуманитарного права, а также общепринятых норм морали.


На данный момент пострадавшим оказывается квалифицированная помощь. На месте происшествия работают следователи, фиксирующие обстоятельства трагедии для дальнейшего разбирательства.

