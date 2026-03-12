Николаса Мадуро поместили в дисциплинарный изолятор в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный американскими войсками в начале января, переведен в помещение для строгой изоляции (аналог ШИЗО) в федеральном следственном изоляторе Нью-Йорка.





По информации испанского издания ABC, политика поместили в камеру размером три на два метра. Такие помещения используются в американской пенитенциарной системе для дисциплинарного воздействия, предотвращения суицидов или обеспечения безопасности особо опасных заключенных.





Условия содержания предполагают минимальный комфорт: в камере установлены металлическая кровать, раковина и туалет, а узкое окно практически не пропускает дневной свет.





Покидать помещение заключенному разрешается лишь трижды в неделю на один час. Все перемещения осуществляются в наручниках под конвоем двух охранников.





В отведенное время Мадуро может принять душ, совершить телефонный звонок, проверить электронную почту под надзором или провести время во внутреннем прогулочном дворике.





Задержание Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес произошло в начале января 2026 года в ходе операции американских спецслужб. После захвата они были доставлены в США для проведения судебного процесса. Официальный Вашингтон предъявил политику и его жене обвинения в причастности к международному наркотрафику.