Новости
Новости 18+
St
Николаса Мадуро поместили в дисциплинарный изолятор в США
18+
Президент Венесуэлы содержится в камере площадью шесть квадратных метров в федеральной тюрьме Нью-Йорка undefined
Новости

Николаса Мадуро поместили в дисциплинарный изолятор в США

Президент Венесуэлы содержится в камере площадью шесть квадратных метров в федеральной тюрьме Нью-Йорка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный американскими войсками в начале января, переведен в помещение для строгой изоляции (аналог ШИЗО) в федеральном следственном изоляторе Нью-Йорка. 


По информации испанского издания ABC, политика поместили в камеру размером три на два метра. Такие помещения используются в американской пенитенциарной системе для дисциплинарного воздействия, предотвращения суицидов или обеспечения безопасности особо опасных заключенных.


Условия содержания предполагают минимальный комфорт: в камере установлены металлическая кровать, раковина и туалет, а узкое окно практически не пропускает дневной свет. 


Покидать помещение заключенному разрешается лишь трижды в неделю на один час. Все перемещения осуществляются в наручниках под конвоем двух охранников. 


В отведенное время Мадуро может принять душ, совершить телефонный звонок, проверить электронную почту под надзором или провести время во внутреннем прогулочном дворике.


Задержание Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес произошло в начале января 2026 года в ходе операции американских спецслужб. После захвата они были доставлены в США для проведения судебного процесса. Официальный Вашингтон предъявил политику и его жене обвинения в причастности к международному наркотрафику.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #венесуэла #мадуро
Загрузка...
Загрузка...