Российским туристам компенсируют потери за сорванные поездки на Ближний Восток

Правительство РФ утвердило механизм компенсации убытков гражданам, чьи поездки в страны Ближнего Востока были сорваны. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжению, туроператоры получили право использовать средства фондов персональной ответственности для возврата денег клиентам за аннулированные туры.





Мера распространяется на оплаченные путевки в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль. Речь идет о поездках, дата начала которых была запланирована в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.





По словам главы правительства, решение направлено на поддержку отрасли и помощь десяткам тысяч россиян, чей отдых не состоялся из-за форс-мажорных обстоятельств.





В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля в странах региона оказались заблокированы от 50 тысяч до 60 тысяч российских туристов. Наибольшее число граждан — около 50 тысяч человек — находилось в ОАЭ. Еще порядка 10 тысяч пассажиров столкнулись с отменой стыковочных рейсов в крупных транзитных хабах Дубая, Дохи и Абу-Даби.





Для возвращения россиян была организована масштабная эвакуационная программа, включившая более 280 рейсов. Основную нагрузку взяли на себя «Аэрофлот», S7 и иностранные перевозчики, работавшие по специально согласованным коридорам. Из Ирана вывоз осуществлялся бортами МЧС.





По данным Минтранса на 11 марта, активная фаза эвакуации практически завершена: на родину возвращено более 59 тысяч человек.