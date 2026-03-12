Более 60 столичных колледжей объединятся на форуме в Гостином Дворе

В Москве впервые на одной площадке соберутся свыше 60 городских, федеральных и частных колледжей. Форум пройдет в Гостином Дворе с 21 по 24 марта, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.





Для гостей представят образовательные программы по 10 направлениям: промышленность, IT, транспорт, строительство, гостеприимство, креативные индустрии, здравоохранение, образование, финансы, безопасность и право. Ежедневно студенты и мастера производственного обучения будут проводить мастер-классы.





В деловой программе — лекции в формате TEDx. Перед школьниками выступят эксперты, представители компаний, журналисты, спортсмены и блогеры. Они расскажут о карьерных возможностях и помогут выбрать профессию.