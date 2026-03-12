Новости
Новости 18+
St
В случае потопов в Кузбассе пенсионерам и инвалидам будут помогать специально закрепленные соцработники
18+
В федеральном МЧС и региональном управлении рассказали о том, как готовятся к рекордным паводкам Фото: Global Look Press
Новости

В случае потопов в Кузбассе пенсионерам и инвалидам будут помогать специально закрепленные соцработники

В федеральном МЧС и региональном управлении рассказали о том, как готовятся к рекордным паводкам

Фото: Global Look Press

МЧС провело ряд профилактических мер для уменьшения последствий паводков в Кемеровской области. Об этом Daily Storm сообщили в региональном управлении министерства. В регионе ожидается сильное повышение уровня воды весной 2026 года. 


Помимо прочего, местные власти закрепили за маломобильными и пожилыми кемеровчанами специальных помощников. Они должны будут оказать в случае необходимости экстренную помощь либо транспортировать инвалидов и пенсионеров в пункты временного размещения при угрозе паводков.

 

Между тем для уменьшения вероятности подтопления малых городов и сел спасатели проводят взрывные работы на льду рек для его разрыхления, проверяют гидротехнические сооружения и проводят информационные беседы с местными жителями. 


В 2026 году на реке Чумыш в Кемеровской области уровень воды ожидается выше нормы, следует из данных Росгидромета. Также повышение уровня воды прогнозируют еще как минимум в 16 регионах России.

 

В пресс-службе федерального МЧС Daily Storm пояснили, что ведомство выполняет поручения президента: поддерживает связь с ответственными органами и готовится к паводкам. План действий корректируют в зависимости от ситуации и уровня воды в реках.

 

Также спасатели подчеркивают, что изменилась тактика работы. На сегодняшний день мониторинг ситуации с паводками и планирование мероприятий ведутся с момента формирования ледостава в октябре — ноябре прошлого года. Для снижения последствий паводков сотрудники МЧС оценивают все негативные факторы: толщину льда, промерзание почвы, уровень осадков, выпавших за зиму.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#мчс #природа #паводки
Загрузка...
Загрузка...