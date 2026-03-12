В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать в России даже с VPN

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что использование VPN не поможет сохранить доступ к Telegram в России.





По словам депутата, Роскомнадзор обладает технической возможностью отслеживать и ограничивать подобный трафик, из-за чего мессенджер будет работать нестабильно даже через средства обхода блокировок. Свинцов подчеркнул, что доступными останутся только «легальные сервисы», необходимые для работы СМИ.





Парламентарий назвал текущие сбои в работе платформы «временными неудобствами», к которым пользователи со временем адаптируются, найдя альтернативные площадки. В качестве примера он привел случай из личного опыта, когда из-за проблем со связью не смог вовремя встретиться с человеком, отметив, что в этом нет «ничего страшного».





Также Свинцов прокомментировал ситуацию с Павлом Дуровым во Франции. Он назвал действия французских властей «логичными», добавив, что после задержания основатель мессенджера быстро выполнил все предъявленные требования.