В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать в России даже с VPN
Депутат Андрей Свинцов сообщил о технической возможности Роскомнадзора полностью заблокировать доступ к мессенджеру undefined
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что использование VPN не поможет сохранить доступ к Telegram в России.


По словам депутата, Роскомнадзор обладает технической возможностью отслеживать и ограничивать подобный трафик, из-за чего мессенджер будет работать нестабильно даже через средства обхода блокировок. Свинцов подчеркнул, что доступными останутся только «легальные сервисы», необходимые для работы СМИ. 


Парламентарий назвал текущие сбои в работе платформы «временными неудобствами», к которым пользователи со временем адаптируются, найдя альтернативные площадки. В качестве примера он привел случай из личного опыта, когда из-за проблем со связью не смог вовремя встретиться с человеком, отметив, что в этом нет «ничего страшного».


Также Свинцов прокомментировал ситуацию с Павлом Дуровым во Франции. Он назвал действия французских властей «логичными», добавив, что после задержания основатель мессенджера быстро выполнил все предъявленные требования.

