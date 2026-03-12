WP: Школа в Иране могла попасть под удар США из-за устаревших данных разведки

Американские военные при нанесении удара по иранской школе для девочек могли руководствоваться неверными разведданными. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами атаки.





По данным издания, здание в городе Минаб изначально идентифицировали как фабрику и включили в список целей. Другой источник WP утверждает, что в непосредственной близости от школы располагался склад вооружений. При этом собеседники газеты не смогли однозначно сказать, была ли атака на школу случайностью или следствием ошибочных данных разведки.





Представители израильской армии опровергли информацию о своей причастности к удару по учебному заведению. По их словам, этот объект не обсуждался с ЦАХАЛ и не входил в число согласованных целей.





Ранее The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ответственность за удар лежит на США. По версии издания, военные целились по соседней базе, частью которой ранее являлось здание школы. Координаты для удара определялись по устаревшим данным Агентства оборонной разведки, что могло привести к трагической ошибке.





В Пентагоне подчеркивают, что расследование еще не завершено, и предстоит выяснить, почему информация не была актуализирована. При этом, как отмечает NYT, допущенная ошибка не стала неожиданностью для действующих и бывших сотрудников ведомства.





Трагедия произошла 28 февраля. По данным иранских властей, в результате удара погибли 175 учителей и учениц начальной школы в провинции Хормозган.