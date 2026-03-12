Новости
Семь рабочих пострадали в результате ЧП на Иркутском авиазаводе
Двое доставлены в больницу, пятеро отказались от госпитализации undefined
На Иркутском авиационном заводе произошло ЧП, в результате которого пострадали семь сотрудников. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).


В ОАК уточнили, что инцидент произошел во время подготовки самолета к вылету — потоком воздуха из двигателя опрокинуло оборудование для наземного обслуживания воздушных судов.


По данным «Известий», двое пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще пятеро от госпитализации отказались. На предприятии начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.


Иркутский авиационный завод — одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, основанное в 1930-х годах. Завод выпускает пассажирские самолеты МС-21 и учебно-боевые Як-130.

