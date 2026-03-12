Семь рабочих пострадали в результате ЧП на Иркутском авиазаводе

На Иркутском авиационном заводе произошло ЧП, в результате которого пострадали семь сотрудников. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).





В ОАК уточнили, что инцидент произошел во время подготовки самолета к вылету — потоком воздуха из двигателя опрокинуло оборудование для наземного обслуживания воздушных судов.





По данным «Известий», двое пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще пятеро от госпитализации отказались. На предприятии начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.





Иркутский авиационный завод — одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, основанное в 1930-х годах. Завод выпускает пассажирские самолеты МС-21 и учебно-боевые Як-130.