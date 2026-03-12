СК России: Теракт в «Крокусе» был совершен в интересах руководства Украины

Следственный комитет России достоверно установил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины. Об этом сообщили в ведомстве.





Целью атаки, по данным следствия, была дестабилизация деятельности органов власти и расшатывание внутриполитической обстановки в России.





В январе председатель СК Александр Бастрыкин сообщал, что ведомство активно взаимодействует с правоохранительными органами Таджикистана и других государств для установления местонахождения организаторов преступления.





12 марта Второй Западный окружной военной суд огласил приговор 19 фигурантам уголовного дела, которое насчитывало 427 томов. К пожизненному лишению свободы приговорены четверо непосредственных исполнителей теракта, а также 11 их пособников.





Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, предоставившие террористам автомобиль и квартиру, получили по 19 лет 11 месяцев, Алишер Касимов, продавший исполнителям белый «Рено Логан», — 22 года 10 месяцев колонии.





Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. Жертвами стали 149 человек, более 600 пострадали.