Новости
Новости 18+
St
СК России: Теракт в «Крокусе» был совершен в интересах руководства Украины
18+
По данным ведомства, таким образом Киев пытался дестабилизировать ситуацию в России undefined
Новости

СК России: Теракт в «Крокусе» был совершен в интересах руководства Украины

По данным ведомства, таким образом Киев пытался дестабилизировать ситуацию в России

Следственный комитет России достоверно установил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины. Об этом сообщили в ведомстве.


Целью атаки, по данным следствия, была дестабилизация деятельности органов власти и расшатывание внутриполитической обстановки в России.


В январе председатель СК Александр Бастрыкин сообщал, что ведомство активно взаимодействует с правоохранительными органами Таджикистана и других государств для установления местонахождения организаторов преступления.


12 марта Второй Западный окружной военной суд огласил приговор 19 фигурантам уголовного дела, которое насчитывало 427 томов. К пожизненному лишению свободы приговорены четверо непосредственных исполнителей теракта, а также 11 их пособников.


Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, предоставившие террористам автомобиль и квартиру, получили по 19 лет 11 месяцев, Алишер Касимов, продавший исполнителям белый «Рено Логан», — 22 года 10 месяцев колонии.


Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. Жертвами стали 149 человек, более 600 пострадали.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#суд #приговор #следственный комитет #теракт в крокус сити холле
Загрузка...
Загрузка...