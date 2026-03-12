Новости
Новости 18+
St
11 пособников террористов, напавших на «Крокус», приговорены к пожизненному лишению свободы
18+
Братья Исломовы получили по 19 лет 11 месяцев, продавец автомобиля — 22 года 10 месяцев колонии undefined
Новости

11 пособников террористов, напавших на «Крокус», приговорены к пожизненному лишению свободы

Братья Исломовы получили по 19 лет 11 месяцев, продавец автомобиля — 22 года 10 месяцев колонии

Второй Западный окружной военной суд 12 марта огласил приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», которые не являлись непосредственными исполнителями нападения, но оказывали им содействие.


Пожизненное лишение свободы назначено 11 пособникам террористов: Умеджону Солиеву, Мустакиму Солиеву, Шахромджону Гадоеву, Зубайдулло Исмоилову, Хусейну Хамидову, Мухаммаду Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримаду Лутфуллои, Джумахону Курбонову, Хусену Медову, Джабраилу Аушеву.


Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, предоставившие террористам автомобиль и квартиру, приговорены к 19 годам 11 месяцам лишения свободы. Алишер Касимов, продавший исполнителям белый «Рено Логан», получил 22 года 10 месяцев колонии.


Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 пострадали. 


Ранее суд приговорил к пожизненному заключению четверых непосредственных исполнителей нападения.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Суд приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненным срокам

Четверо фигурантов признаны виновными в нападении на концертный зал 12 марта 2026
Dailystorm - Суд приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненным срокам
#приговор #терроризм #теракт в крокус сити холле
Загрузка...
Загрузка...