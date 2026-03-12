Суд приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненным срокам

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Непосредственные исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода — приговорены к пожизненному лишению свободы.





Отмечается, что Мирзоев, Фаридуни и Файзов полностью признали вину, Рачабализода — частично.





Дело начали рассматривать по существу в августе 2025 года. На скамье подсудимых находятся 19 человек: четверо исполнителей и 15 пособников, включая тех, кто обеспечивал оружие, транспорт и жилье. Уголовное дело насчитывало 427 томов .





Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. Вооруженные боевики ворвались в здание перед выступлением группы «Пикник», открыли огонь по посетителям и подожгли зал. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 пострадали.