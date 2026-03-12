Новости
МИД Ирана впервые официально прокомментировал информацию о ранении нового верховного лидера
Жизни Моджтабы Хаменеи ничего не угрожает, заявил представитель ведомства undefined
Новый руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения в ходе военной операции США и Израиля, но чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи в разговоре с Corriere della Sera.


По словам дипломата, Совет экспертов рассматривал несколько кандидатур, однако выбор пал на сына погибшего аятоллы. Когда именно новый лидер обратится к нации, в МИД не уточнили.


Ранее западные СМИ, включая The New York Times, писали, что Моджтаба Хаменеи пострадал в первые сутки израильско-американских авиаударов. Источники среди иранских чиновников утверждали, что у него повреждены ноги, однако ему удалось перебраться в защищенное место с минимальными каналами связи. Отсутствие публичных появлений нового рахбара связывают как с его состоянием, так и с мерами безопасности.


Моджтаба Хаменеи стал преемником своего отца Али Хаменеи, который руководил Ираном более 35 лет и погиб при атаке на правительственный комплекс в Тегеране 28 февраля. Тогда же жертвами ударов стали несколько членов семьи, включая женщин и детей. Мать, жена и сын нового лидера также числятся среди погибших.


В память об убитом аятолле власти объявили 40-дневный траур и неделю выходных по всей стране.

